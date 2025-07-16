44 дороги общего пользования отремонтировали в Солнечногорске

В Солнечногорске отремонтировали 44 дороги общего пользования из 53 запланированных муниципальных. Общая протяженность ремонта составит порядка 26 км. Работы планируют закончить в конце июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В настоящее время работы ведутся в деревнях Никифорово, Головково и Мошницы. Так, на участке от деревни Литвиново до деревни Никифорово, протяженность которого составляет около 600 м, укладывают щебеночное основание, покрытие из асфальтобетонной крошки и трамбуют его катком для уплотнения. Все этапы планируют закончить до 25 июля.

«Сейчас работы идут с опережением графика на два месяца. По итогу все работы завершим уже в конце июля, за исключением улицы Ленинградская, поскольку там ведутся работы по перекладке сетей и благоустройству территории. С нашей стороны к ремонту дороги приступим в середине августа», — прокомментировала начальник управления благоустройства и содержания территории администрации городского округа Солнечногорск Татьяна Попова.

С полным перечнем ремонта муниципальных дорог на 2025 год можно ознакомиться на сайте администрации Солнечногорска в разделе «Комфортная среда»: https://clck.ru/3GXQsp.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.