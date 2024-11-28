44 автомобильные дороги отремонтируют в Коломне в 2025 году

План ремонта муниципальных дорог на будущий год формируют в администрации округа Коломна. Предварительно запланирован ремонт 44 автомобильных дорог, из них 32 дороги уже согласованы с министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Около 300 млн рублей выделят на эти цели из муниципального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В нынешнем году в рамках программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» в округе отремонтировали 47 автомобильных дорог общей протяженностью 28,82 км.

В адресном перечне — проезд Станкостроителей, улица Пионерская, участок улицы Железнодорожной в Озерах, дороги в Парфентьеве, Амереве, Чанках.

Также в этом году в муниципалитете продолжалось строительство тротуаров. Их оборудовали на улицах Астахова, Красногвардейской и Пароходной в Коломне, а также на улице Юрия Сергеева в Озерах, в селах Пирочи и Шкинь.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.