40 новых светофоров установили на дорогах Подмосковья

В Московской области для оптимизации и повышения безопасности движения в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» установили 40 новых светофорных объектов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Работы по обустройству новых светофорных объектов ведутся ежегодно, в этом году мы запланировали установить более 190 новых объектов. Адресный перечень формируется на основании показателей трафика и аварийности. Дорожники уже обустроили 11 светофоров типа Т-1 и 29 светофоров типа Т-7 на региональных дорогах», — рассказал зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Светофоры типа Т-1 обустраивают на перекрестках для направления автомобильных потоков и на нерегулируемых переходах. Например, их установили в 8 округах: на ул. Колхозной в Подольске, улицах Ленина и Ворошилова в Серпухове, Старосимферопольском шоссе в Чехове, ул. Московской в Королеве, Можайском шоссе в Голицыне Одинцовского округа, а также в Истре — на ул. 1-й Волоколамской в Дедовске и на Волоколамском шоссе у станции «50 км».

А светофоры типа Т-7 с индикацией желтого цвета устанавливают для привлечения внимания водителей на нерегулируемых переходах в черте населенных пунктов вблизи мест социального притяжения и образовательных учреждений. Такие объекты появились на ул. Орджоникидзе в Подольске, Пятницком шоссе в Солнечногорске, Можайском шоссе в Рузе, Дзержинском шоссе в Дзержинском, Новинском шоссе в п. Монино г. о. Щелково, Обходе Вельяминово в Домодедове, Окружном проезде во Фрязине и еще в 11 округах.

В ведомстве отметили, что в период с 2019 по 2023 год установили на региональных дорогах Подмосковья более 1,1 тысячи светофоров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.