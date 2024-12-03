сегодня в 10:14

4 новых проезда появится на пересечении Минской и Староволынской улиц

Москомархитектурой утвержден проект планировки территории (ППТ) под улично-дорожную сеть на пересечении Минской и Староволынской улиц. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Проектом планировки территории предусмотрено строительство 4 проездов общей протяженностью около 1 км. В соответствии с ППТ появятся подъезды к очистным сооружениям, трансформаторным подстанциям и объекту инженерной инфраструктуры общей длиной 140 м», — отметил Ефимов.

По словам заммэра, также будет реконструирован участок Староволынской улицы протяженностью порядка 750 м.

Утвержденный проект планировки учитывает инженерно-техническое обеспечение участков, предназначенных для застройки.

Как отметила председатель комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектуры) Юлиана Княжевская, во время проектирования улично-дорожной сети в Фили-Давыдково учитывали благоустройство территории и обустройство велодорожек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала года в столице построили более 60 км дорог.