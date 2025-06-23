4 медали взяли спортсмены Подмосковья во второй день Кубка РФ по легкой атлетике

Во второй день домашнего Кубка России по легкой атлетике команда Московской области завоевала 4 медали — одну серебряную и три бронзовые, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Серебряным призером в беге на 1 500 м среди мужчин стал Константин Холмогоров (Жуковский). В этих же соревнованиях третье место занял еще один представитель Московской области Владимир Никитин (Жуковский). В беге на 400 м Максим Федяев (Звенигород) также завоевал бронзовую медаль.

В дисциплине «метание молота» среди женщин бронзовым призером Кубка России стала Елизавета Царева (Жуковский).

Днем ранее спортсмены Московской области завоевали три медали Кубка России по легкой атлетике. В беге с барьерами на 400 м среди женщин Кристина Вершинина (Жуковский) стала серебряным призером. Мужское «серебро» в этой же дисциплине завоевал Владимир Лысенко (Жуковский). Еще одну серебряную медаль команде Подмосковья принес Андрей Романов (Жуковский) в метании молота.

Таким образом, за два дня турнира представители региона завоевали семь медалей — две серебряные и пять бронзовых.

Московскую область на домашнем Кубке России по легкой представляют 54 спортсмена. В рамках Кубка России в течение трех дней сильнейшие легкоатлеты соревнуются во всех дисциплинах «королевы спорта» за 40 комплектов наград.

Кубок России по легкой атлетике проходит с 20 по 22 июня на стадионе «Метеор» в Жуковском в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Всего в стартах принимают участие более 700 спортсменов из разных регионов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.