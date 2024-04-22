326 водителей трудоустроились в «Мострансавто» в 2024 г

С начала года 326 водителей вышли на работу в «Мострансавто» по программе «Приведи друга». Задача проекта — привлечь сотрудников к поиску кадров за счет стимулирующих выплат. Так, за каждого водителя автобуса, успешно прошедшего трехмесячный испытательный срок, работник, рекомендовавший его, получает единовременную премию в размере 10 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Больше всего водителей в рамках программы «Приведи друга» устроились на работу в МАП № 5 г. Подольск — 57 человек. На втором месте — МАП № 3 г. Домодедово с показателем в 51 трудоустроившегося. Замыкает топ-3 МАП № 10 г. Королев, который принял в свои ряды 46 водителей автобусов.

Сейчас в «Мострансавто» трудятся более 9,5 тыс. водителей автобусов. Для них предусмотрен расширенный социальный пакет: бесплатные поездки в автобусах предприятия, бесплатное проживание в общежитиях или компенсация до 9 тыс. рублей за аренду жилья для иногородних работников, увеличенный отпуск до 42 календарных дней, бесплатная форменная одежда, бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря, компенсация обучения на категорию D, проведение периодических медосмотров за счет предприятия.

Иногородним работникам выплачивается материальная помощь для обустройства на новом месте жительства в размере 10 тыс. рублей ежемесячно в течение первых трех месяцев с момента трудоустройства.

Актуальные вакансии размещены на официальном сайте «Мострансавто» в разделе «О компании»/«Вакансии». Соискатели также могут обращаться в единый центр подбора персонала по телефонам: 8 (495) 419-17-95 или 8 (903) 161-92-91.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.