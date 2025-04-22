32 бесплатных экспресс-маршрута автобусов заработают на Красную горку в Москве

В следующее воскресенье после Пасхи, на Красную горку, до мемориалов в Москве пассажиров будут подвозить спецмаршруты наземного транспорта, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Заместитель мэра Москвы, руководитель Дептранса Максим Ликсутов рассказал, что 27 апреля заработают 32 специальных экспресс-маршрута. Они будут бесплатными. Речь идет о рейсах Э, Э-1, Э-2 и Э-3.

Еще ряд регулярных маршрутов будет работать с 09:00 до 19:00. Их запустят для людей, которые посещают мемориальные комплексы.

Ликсутов отметил, что на Красную горку на дороги Москвы выпустят около 590 автобусов и электробусов. Они будут довозить граждан до 14 мемориальных комплексов.