3 рейса отменили, 26 задерживаются в аэропорту Калининграда

Три рейса отменили, 26 задерживаются в аэропорту Калининграда «Храброво» из-за запрета на прием и отправку самолетов в воздушной гавани Санкт-Петербурга «Пулково». Об этом рассказали в пресс-службе объекта транспортной инфраструктуры полуэксклава, сообщает РИА Новости .

Из-за введения временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Санкт-Петербурга, в «Храброве» поменялось расписание рейсов. Некоторые из них были задержаны или отменены. Такие меры приняли, чтобы обеспечить безопасность пассажиров, отметили в пресс-службе калининградской воздушной гавани.

Аэропорт Пулково снял ограничения. Самолеты начали отправлять с учетом задержек.

По данным с онлайн-табло аэропорта «Храброво» были задержаны самолеты, направляющиеся в Санкт-Петербург, Киров, Москву, Волгоград, Саратов и Челябинск. Также были отменены три рейса в Москву и Санкт-Петербург.