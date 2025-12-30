27 рейсов задержали в аэропорту Внуково из-за ливневого снега
Фото - © Андрей Радченко / Фотобанк Лори
В аэропорту Внуково допустили вероятные задержки из-за выпадения ливневого снега. В такую ситуацию уже попали 27 самолетов, сообщает «Осторожно, Москва».
Рейсы задержали как на прилет, так и на вылет. 30 и 31 декабря в Москве будут сильный снег и метель. Службы города перевели в режим повышенной готовности.
Во Внуково отметили, что воздушная гавань функционирует в стандартном формате. Ливневый снег этому не мешает.
Рейсы из-за непогоды в воздушной гавани не отменяют. Но могут быть непродолжительные задержки самолетов. Это происходит из-за противообледенительной обработкой воздушных судов.
