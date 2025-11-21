27 автодорог Ленинского округа планируется отремонтировать в 2026 году

В 2026 году в Ленинском городском округе запланированы значительные работы по обновлению дорожной сети. В программу ремонтных работ включены 27 участков местного значения общей протяженностью 17 км, площадью более 84 тыс. кв. м дорожного полотна. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«География предстоящих работ охватит различные населенные пункты округа. В городской черте Видного ремонт пройдет на Советской площади и прилегающих проездах. В сельской местности будут обновлены дороги в деревнях Жабкино, Картино, Большая Володарка и других поселениях. Также, отремонтируем дороги на улицах в Мисайлово, Белеутово, Калиновке и других населенных пунктах», — отметил начальник отдела дорожного хозяйства администрации Ленинского городского округа Константин Демин.

Дорожный комплекс муниципального образования представляет собой разветвленную сеть протяженностью более 400 км. Основу составляют муниципальные дороги, превышающие 300 км, которые дополняются региональными и федеральными трассами. Важными событиями 2026 года станут завершение реконструкции Каширского шоссе и ввод в эксплуатацию многополосной Южно-Лыткаринской автодороги, строящейся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В 2025 году в Ленинском городском округе отремонтировали 26 участков дорог общей протяженностью свыше 13 км. Продолжение системной работы по модернизации дорожной инфраструктуры позволит улучшить транспортную доступность населенных пунктов и повысить безопасность дорожного движения.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.