26 новых автобусов вышли на маршруты в Люберцах в 2024 году

В 2024 году автопарк транспортного предприятия «МАП № 1 г. Люберцы» филиал АО «Мострансавто» пополнился 26 новыми автобусами, сообщает пресс-служба администрации округа.

«С начала года на маршруты, которые обслуживает «МАП № 1 г. Люберцы» филиал АО «Мострансавто», вышло 26 новых автобусов марки ЛиАЗ — 20 большого класса и 6 среднего. Они курсируют на пяти маршрутах: № 1225, 1232, 501, 20, 1064. Все автобусы оснащены системами климат-контроля, камерами видеонаблюдения, системой кругового видеообзора, электронными маршрутоуказателями, валидаторами для бесконтактной оплаты проезда, USB-розетками для зарядки мобильных устройств», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он пояснил, что предусмотрена также система книлинг — наклон кузова в сторону дверей на остановке, она значительно облегчает посадку и высадку. Для удобства маломобильных пассажиров есть место с креплениями для инвалидных колясок и кнопкой связи с водителем.

Система «говорящий город» транслирует, по какому маршруту следует автобус, открыты ли двери для посадки или высадки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.