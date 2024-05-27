25 адаптивных светофоров внедрят в Подмосковье до конца года

В ходе заседания комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям обсуждался вопрос работы светофоров с адаптивным управлением. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

«Адаптивные — это, по сути, умные светофоры, которые сами подстраиваются под поток машин на дороге. Например, если на одном направлении машин больше, они дольше держат зеленый свет, чтобы быстрее вывести пробку. Адаптивные светофоры могут сократить время ожидания на перекрестках, ускорить движение и снизить аварийность», — рассказал председатель Комитета Олег Гаджиев.

На сегодняшний день в Подмосковье уже установлено 18 адаптивных светофоров. В ходе заседания были приведены примеры, как благодаря им удалось улучшить ситуацию на дорогах.

Так, за счет введения адаптивного светофора в округе Мытищи на ул. Фабричная-Ульянково-Совхозная-Пироговское шоссе удалось сократить время проезда на 30%.

Теперь пешеходам, переходящим Олимпийский проспект в округе Мытищи, ждать приходится меньше. Если машин на дороге нет, зеленый свет для пешеходов включается уже через 20 секунд, а не через 80, как это было раньше.

Пропускная способность на перекрестке на Новом шоссе в округе Долгопрудный увеличилась на 17%.

Выбор мест, где необходимо настроить адаптивные светофоры, проходит в соответствии с определенными критериями, это:

Т-образные, Х-образные, У-образные перекрестки, на которых нет светофоров на коротком расстоянии;

расстояние между перекрестками более 900 м;

есть опоры освещения и Г-опоры для размещения видеодетекторов;

есть знаки и разметка

До конца года в Московской области планируется внедрить еще 25 адаптивных светофоров.

Адресный перечень светофоров, на которых планируется установить адаптивное управление в 2024 году:

Балашиха, Носовихинское ш. / Леоновское ш.;

Балашиха, Носовихинское ш. / Восточное ш.;

Домодедово, Домодедовское ш. / Шоссейная улица;

Домодедово, а/д «Авиационный-Лямцино ММК» / а/д «Востряково-Ловцово»;

Истра, а/д «Волоколамское ш. д/о «Чехова-Крючково» / а/д «Истра-Вельяминово-Давыдовское»;

Красногорск, а/д «М-9 «Балтия-Веледниково-Лешково» (0 км - 3,838 км) - Рябинушка;

Лобня, ул. Горки Киовские / а/д «Хлебниково-Рогачево-Луговая»;

Люберцы, Рязанское ш./ Егорьевское ш.;

Люберцы, ул. Гаршина/ ул. Гоголя;

Люберцы, Октябрьский пр-т, ул. Хлебозаводская;

округ Пушкинский, км 0.000 а/д «Ивантеевка-Щелково- Щелково 7» + Железнодорожный переезд;

округ Пушкинский, Пушкинское ш./Ярославское ш.;

округ Пушкинский, Ярославское ш./Ивантеевское ш.;

Раменский округ, ул. Карла Маркса/ул . Михалевича;

Раменский округ, ул. Сосновая/ул. Чугунова;

Сергиево-Посадский округ, а/д «А-108» / Новоуглическое ш.;

Сергиево-Посадский, Старое Ярославское ш./ а/д «А 108»;

Ступино, Каширское ш. /а/д «А-108»;

Чехов, Старое Симферопольское ш./а/д « Чепелево Вельяминово»;

Подольск, Старое Симферопольского ш. / а/д «А 107»;

Домодедово, а/д «А-107» Каширское ш.;

Серпухов, а/д «А-108» / Старое симферопольское ш.;

Раменский округ, Егорьевское ш. / Донинское ш.;

Долгопрудный, ул. Московская / Набережная;

Орехово-Зуево, ул. Северная / ул. Ленина.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — отметил Воробьев.