24 рейсовых автобусов проверили в Люберцах

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За первую декаду ноября в городском округе Люберцы сотрудники администрации проверили 24 рейсовых автобусов общественного транспорта, одно нарушение исправлено оперативно, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В округе регулярно проводится работа общественного транспорта. За первую декаду ноября проверено 24 транспортных средства, выявлено одно нарушение. Автобус был направлен в транспортное предприятие для оперативного устранения», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он подчеркнул, что в целях снижения уровня аварийности на пассажирском транспорте на прошлой неделе с отделом Госавтоинспекции МУ МВД России «Люберецкое» провели профилактическое мероприятие «Автобус». Особое внимание уделялось соблюдению водителями режима труда и отдыха, технической исправности автобуса и профилактике нарушений ПДД при перевозке пассажиров.

«На минувшей неделе провели заседание рабочей группы по обеспечению безопасности дорожного движения на территории городского округа Люберцы с участием представителей Госавтоинспекции и жителей», — добавил Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждый день автобусами в Подмосковье пользуются 2 млн. человек, поэтому важно регулярно обновлять парк транспортных средств.

Он также заявлял, что состоянию дорог в регионе необходимо уделять особое внимание. Ремонт и строительство должны быть под постоянным контролем глав округов и профильных ведомств.