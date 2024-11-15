24 рейсовых автобусов проверили в Люберцах
Фото - © администрация г.о. Люберцы
За первую декаду ноября в городском округе Люберцы сотрудники администрации проверили 24 рейсовых автобусов общественного транспорта, одно нарушение исправлено оперативно, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
«В округе регулярно проводится работа общественного транспорта. За первую декаду ноября проверено 24 транспортных средства, выявлено одно нарушение. Автобус был направлен в транспортное предприятие для оперативного устранения», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.
Он подчеркнул, что в целях снижения уровня аварийности на пассажирском транспорте на прошлой неделе с отделом Госавтоинспекции МУ МВД России «Люберецкое» провели профилактическое мероприятие «Автобус». Особое внимание уделялось соблюдению водителями режима труда и отдыха, технической исправности автобуса и профилактике нарушений ПДД при перевозке пассажиров.
«На минувшей неделе провели заседание рабочей группы по обеспечению безопасности дорожного движения на территории городского округа Люберцы с участием представителей Госавтоинспекции и жителей», — добавил Волков.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждый день автобусами в Подмосковье пользуются 2 млн. человек, поэтому важно регулярно обновлять парк транспортных средств.
Он также заявлял, что состоянию дорог в регионе необходимо уделять особое внимание. Ремонт и строительство должны быть под постоянным контролем глав округов и профильных ведомств.