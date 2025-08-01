2–3 августа «Центральная ППК» сделает провоз велосипедов бесплатным в поддержку велофестиваля

В ближайшие субботу и воскресенье провоз велосипедов в поездах «Центральной ППК» в Москве и Подмосковье будет бесплатным. Такую акцию компания традиционно запускает в поддержку Московского ночного велофестиваля. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Все желающие смогут бесплатно перевезти велосипеды весь день 2 августа и до 6 утра 3 августа. Для этого необходимо получить в кассе билет с нулевой стоимостью.

Фестиваль, традиционно собирающий десятки тысяч участников, пройдет в центре столицы — по маршруту, пролегающему по Садовому кольцу. Фестивальный городок откроется в 20:00 на Зубовской площади, вход — с Большой Пироговской улицы. Велозаезд стартует в три волны: в 21:00, 22:00 и 23:00. Развлекательная программа будет идти до 01:00.

«Центральная ППК» поддерживает инициативы, направленные на развитие велосипедной культуры и популяризацию активного образа жизни в регионе.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.