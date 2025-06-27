22 дороги общего пользования отремонтировали в Солнечногорске

Так, в округе полностью завершили ремонт всех 14 асфальтобетонных участков, а также 8 грунтовых. В 2025 году на всех 39 грунтовых дорогах из перечня делают щебеночное основание и полотно из асфальтобетонной крошки. Работы сейчас продолжаются по 13 адресам: в деревнях Горки и Головково, на городских улицах Зановова, Розанова, Комсомольская и других.

В настоящее время на участке «Обухово-Рахманово-Троицкое» — деревня Горки» длиной 1 200 м и площадью 4 500 кв. м укладывают щебеночное основание, покрытие из асфальтобетонной крошки и трамбуют его катком для уплотнения. Все этапы вместе с финишным покрытием планируют закончить к середине июля.

«Жители просили уделить особое внимание грунтовым дорогам в их населённых пунктах и черте города. Уже вскоре люди забудут о неудобствах в непогоду, размывании и грязи. Обязательно проверяем качество после ремонта», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

На лабораторную проверку качества дорог заключен муниципальный контракт с ГАУ Московской области «Лабрадор». Специалисты берут пробы асфальта и асфальтобетонной крошки, измеряют уклоны и толщину.

«Государственная независимая экспертиза выходит, берёт пробы. В части асфальта берётся водонасыщение и уплотнение: проверяется соответствие материала асфальтобетона рецепту, который заявлялся изначально подрядчиком при начале производства работ, а также толщина покрытия, ширина и материал обочин. Для покрытия, выполненного в асфальтобетонной крошке, — толщину, уплотнение и водонасыщение. По отремонтированным дорогам уже получили положительное заключение экспертизы», — прокомментировала начальник управления благоустройства и содержания территории администрации округа Солнечногорск Татьяна Попова.

Кроме того, в Солнечногорске в этом году возведут пять тротуаров вдоль дорог общего пользования.

С полным перечнем ремонта муниципальных дорог на 2025 год можно ознакомиться на сайте администрации Солнечногорска в разделе «Комфортная среда».

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.