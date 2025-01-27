200 маршрутов автобусов из Подмосковья в столицу передадут в ведение Москвы

Столичные автобусы начнут ездить по пригородным маршрутам из Москвы в ближайшие населенные пункты Подмосковья уже в 2025 году. По словам заммэра Москвы, руководителя Дептранса города Максима Ликсутова, в течение ближайших 2 лет намечено перевести в ведение Московского транспорта почти 200 рейсов, сообщает пресс-служба департамента.

В данный момент автобусы ходят из Подмосковья до станций метро, расположенных в границах МКАД. В рамках новой системы маршрутов на трассах следования транспорта уменьшат задержки в движении, сделают поездки комфортнее. Планируется создание выделенных полос и обустройство ТПУ.

Те автобусы, которые будут освобождены у перевозчиков Московской области, отправят для усиления рейсов, которые следуют до рельсового каркаса.

Ликсутов отметил, что столицей совместно с коллегами из Минтранса Подмосковья была создана дорожная карта. В ней расписан алгоритм передачи смежных маршрутов между городом и областью в Московский транспорт.

«Для этого потребуется выделить более 1 500 современных автобусов, которые оборудованы в соответствии со стандартами Москвы», — подчеркнул заммэра.

Он добавил, что планируется запустить автобусы большого класса. Пилотной зоной станет северо-западное направление. Там в начале второй половины 2025 года ожидается перевод около 20 маршрутов.