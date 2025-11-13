20 ж/д станций МЖД переименуют в Подмосковье

сегодня в 18:25

На МЖД в Московской области переименуют 19 остановочных пунктов, в названии которых ранее присутствовали числовые обозначения километров. Еще у одного сменят название на другое. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Переименование проведено с учетом географических топонимов или других объектов, которые находятся рядом.

На Ярославском направлении: остановочный пункт 43 км переименуют в Нагорное, 76 км – в Топорково, 90 км – в Шубино.

На Казанском направлении: Платформа 49 км – в Игумново, 55 км – в Гжельские источники, 90 км – в Локомотивное Депо, Платформа 63 км – в Цибино, Платформа 113 км – в Амерево, Разъезд 6 км – в Проезд Станкостроителей, Платформа 18 км – в поселок Лесной, 30 км – в Холмы.

Павелецкое направление: 52 км – в Данилово, 121 км – в Зубово, 131 км – в Колменку, 152 км – в Новоселки.

Курское направление: 66 км – в Ивачково.

Савеловское направление: 94 км – в Никулки.

Горьковское направление: 33 км – в Вишняково, Платформа 43 км – в Поселок Воровского.

Большое кольцо МЖД: Депо – в Локомотив.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.