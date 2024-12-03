19,6 млн поездок на арендованных самокатах совершили в Подмосковье за сезон

В Минтрансе Подмосковья подвели итоги пятого сезона кикшеринга — сервиса по аренде электросамокатов в Московской области. Этот сезон был один из продолжительных — начался в конце марта и завершился в конце ноября. Всего за сезон электросамокатами воспользовались 19,6 млн раз, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Электросамокаты в Подмосковье становятся популярнее с каждым годом. Более чем в 70% случаев их арендуют, чтобы доехать до метро, МЦД, ж/д станций, остановки или для коротких поездок внутри и между микрорайонами. По сравнению с первым годом запуска сервиса количество поездок увеличилось более чем в 100 раз — тогда в 2020 году электросамокатами воспользовались 175 тысяч раз, а в этом году — уже 19,6 млн», — сказал зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В среднем продолжительность аренды составляет 10 минут, а средняя дистанция — до 3 км. Самое короткое расстояние за 1 аренду составило всего 1 км, а максимально пройденное расстояние — целых 75 км. Самые активные пользователи кикшеринга в сезоне 2024 года отмечены в 8 округах: Долгопрудном, Королеве, Красногорске, Котельниках, Люберцах, Мытищах, Реутове и Химках.

Сервис кикшеринга в этом году функционировал в 41 округе в Московской области, к аренде было доступно более 28 тысяч электросамокатов и свыше 11 тысяч виртуальных парковок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.