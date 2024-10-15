18 знаков запрета парковки возле контейнерных площадок установлено в Королеве

Знаки, запрещающие парковку возле контейнерных площадок, появились в Королеве по 18 адресам. Одно из важных требований для автомобилистов — соблюдение правил парковки. Нередки случаи, когда из-за неправильно припаркованных автомобилей, специальная техника не может проехать к контейнерным площадкам для вывоза мусора и нарушает график, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Королеве места, по которым чаще всего поступали сообщения о запаркованности у контейнерных площадок и возникали сложности с вывозом мусора, были определены совместно с жителями. Чтобы пресечь подобные случаи, по выбранным адресам были разработаны проекты организации дорожного движения, согласованные с ГИБДД и утвержденные специальной комиссией, а также установлены знаки, запрещающие парковку.

В настоящее время знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор» установлены по следующим адресам:

мкр. Текстильщик, ул. Молодежная, д. 5;

пр-кт Королева, д. 5;

ул. Горького, д. 14;

ул. Ленина, д. 19;

пр-кт Космонавтов, д. 4 А;

пр-кт Космонавтов, 2;

ул. Гагарина, 30;

пр-кт Космонавтов, 33Б;

мкр. Юбилейный, ул. Пушкинская, 9а;

ул. Пионерская, д. 30, к. 5;

ул., Пионерская, д. 13 к1;

ул. Декабристов, д. 8;

мкр. Юбилейный, ул. Лесная, д. 6;

пр-кт Космонавтов, д. 20/35;

ул. Горького, д. 6А;

Калининградский пр-д, д. 2;

ул. Гагарина, д. 10А;

ул. Пионерская, д. 47.

Нарушителям правил парковки грозит ответственность по СТ. 6.14 Ч.1 КОАП Московской области «Создание помех для вывоза твердых коммунальных отходов». Ответственность предусматривает штрафы: для физических лиц — 5 000 рублей, для должностных лиц и ИП — 10 000 рублей, для юридических лиц — 30 000 рублей. Также неправильно припаркованный автомобиль могут эвакуировать.

Нарушения фиксируют камеры системы «Безопасный регион», инспекторы, и жители, которые могут направить информацию в приложении «Добродел», в разделе «Народный инспектор».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах.

По словам главы региона, нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.