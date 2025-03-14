17 противоразмывных поездов сформировали на МЖД для защиты ж/д инфраструктуры

На Московской железной дороге сформировано 17 противоразмывных поездов для устранения возможных последствий паводка. Они размещены в Брянской, Курской, Московской, Орловской, Рязанской, Смоленской и Тульской областях на станциях вблизи участков, где наиболее велики риски размытия дорожного полотна. В состав каждого поезда входят вагоны с щебнем, шпалами, пиломатериалами и необходимым набором инструментов и механизмов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В ходе противопаводковых мероприятий, направленных на обеспечение безопасного и бесперебойного движения поездов, ведется очистка водопропускных (в количестве 4025 шт.) и водоотводных сооружений (общей протяженностью 7784 км). Так, в настоящее время расчищено от снега и льда почти 2,6 тыс. малых мостов и водопропускных сооружений, 3,2 тыс. км кюветов, 3,6 тыс. км водоотводных канав, проверено 33 плотины.

С начала марта уровень воды ежедневно измеряется на 62 постах, которые размещены на больших мостах через реки.

В этом году началась работа по оборудованию малых искусственных сооружений системами автоматизированной передачи данных об уровнях воды. В случае его повышения до опасной отметки сигнал с датчика будет передаваться диспетчеру для принятия оперативных мер. На участках с отсутствием стабильной сотовой связи в Брянской, Калужской, Тульской и Рязанской областях установлено 17 механических систем измерения уровня воды.

Помимо этого, в границах дороги 27 устройств контроля смещения насыпи помогают выявлять внезапные деформации земляного полотна. Для оперативной ликвидации его последствий на магистрали подготовлен запас бутового камня в объеме 1250 куб. м.

Локомотивные бригады, работники путевого комплекса прошли специальные технические занятия о порядке действий в случае обнаружения размывов железнодорожного полотна.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что юго-восточные округа региона, в частности Луховицы, оказались подвержены подтоплениям, властям необходимо усилить работу по устранению соответствующих проблем.