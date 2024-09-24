1,6 млн руб штрафов начислили за незаконную перевозку отходов в Мытищах в сентябре

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области ведет мониторинг перемещения отходов, образующихся при строительстве, сносе зданий и при проведении земляных работ. Так, в сентябре камеры дорожной сети городского округа Мытищи зафиксировали 45 нелегальных перевозчиков. Сумма штрафов составила 1,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Больше всего штрафов выписали водителям на автомобильных дорогах А-104 «Москва-Дмитров-Дубна», М-8 «Холмогоры, а также на участках дорог Осташковского и Волковское шоссе.

«По сравнению с 2023 годом в городском округе Мытищи в 2 раза увеличилось количество случаев транспортировки отходов без соответствующего разрешения. За аналогичный период 2023 года выявлено 20 нарушений. Именно поэтому сейчас мы максимально ужесточаем контроль со своей стороны за перевозкой стройотходов. Система видеонаблюдения работает круглосуточно. Мы можем зафиксировать нарушение как днем, так и ночью», — сообщил замминистра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Дмитрий Диденко.

Оформить разрешение на транспортировку отходов строительства, сноса, грунта и иных подобных материалов можно через региональный портал государственных услуг.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.