15 пешеходных переходов через ж/д пути обустроят в Подмосковье в 2025 году

Комитет Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям провел расширенное заседание. В планах на 2025 год — завершить строительство 15 одноуровневых пешеходных переходов, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Вопрос безопасности пассажиров на ж/д путях и транспорте — один из тех, который требует повышенного внимания. В Московской области активно развивается железнодорожная инфраструктура, ликвидируются опасные тропы и строятся пешеходные переходы через ж/д пути. Все это необходимо для того, чтобы было как можно меньше несчастных случаев», — рассказал председатель комитета Олег Гаджиев.

Так в 2022 году открыты два разноуровневых перехода в Химках и Дедовске, в 2023 году — в Люберцах, Реутове, Раменском и Ленинском округах. В 2024 году будет открыт переход в Серпухове, а также начато строительство еще четырех: по одному переходу в Люберцах и Лобне, двух в Одинцово.

«Железная дорога продолжает оставаться местом повышенной опасности. На текущую дату зафиксирован рост травматизма на так называемых «опасных тропах», увеличилось число пострадавших «зацеперов». Вместе с тем, проводимые железной дорогой мероприятия приносят положительный эффект», — отметил Гаджиев.

За текущий год:

ликвидировано 156 опасных троп;

установлено 785 метров капитального ограждения;

установлены 15 камер фотовидеофиксации;

благоустроено 16 подходов.

Представители МТДИ также рассказали о развитии железнодорожной инфраструктуры в Московской области, в том числе о результатах запуска Московских центральных диаметров.

С 2019 года в рамках запуска МЦД:

Построены 3 новые станции — Сколково, Пенягино, Ольгино;

Реконструированы 11 железнодорожных станций;

Построено более 26 километров новых путей на Белорусском, Горьковском и Киевском направлениях;

Почти в два раза увеличены размеры движения поездов на всех четырех диаметрах.

«Только комплексное выполнение всех мероприятий позволит обеспечить необходимый уровень безопасности пассажиров на железной дороге», — заключил Гаджиев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье будут бороться с теми, кто перебегает ж/д пути по народным тропам. Особенно это опасно при запуске МЦД, так как поезду будут курсировать с интервалом в 5 минут.

«Скорость огромная. Представляете, что чувствует машинист, подъезжая к станции. Когда такие народные тропы продолжают существовать?» - сказал Воробьев.