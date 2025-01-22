15 нарушителей выявили в Люберцах во время рейда на общественном транспорте

В городском округе Люберцы во время рейда на общественном транспорте выявили 15 нарушителей, все они привлечены к административной ответственности, сообщает пресс-служба администрации округа.

Сотрудники административно-пассажирской инспекции провели в Люберцах рейд на общественном транспорте по пресечению нарушений со стороны водителей пассажирского транспорта и проверки качества предоставляемых услуг по перевозке пассажиров. Были проверены маршруты общественного транспорта № 45к, 57к и 67к. Особое внимание уделялось соблюдению правил оплаты проезда пассажирами.

В результате рейда было выявлено 15 нарушений: 10 водителей привлечены к административной ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров, за безбилетный проезд штраф выписан пяти пассажирам.

По всем вопросам, касающимся работы общественного транспорта, можно обращаться в управление транспорта и организации дорожного движения администрации по телефону: 8 (498) 732-80-08 (доб. 431 или 149).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.