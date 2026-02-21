145 тыс кубометров снега очистили на МЖД
На Московской железной дороге продолжается очистка инфраструктуры от выпавшего снега, сообщает пресс-служба МЖД.
За прошедшие сутки убрано более 145 тыс. куб. снега, а также расчищено 5,5 тыс. км пути.
Днем в субботу на железной дороге курсирует 111 единиц спецтехники, свыше 6 тыс. человек убирают платформы, расчищают от снега стрелочные переводы, светофоры и другие устройства на инфраструктуре.
Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что после прошедших снегопадов высота сугробов выросла в столичном регионе. На опорной метеостанции Москвы ВДНХ снежный покров в 1,8 раза (70 см). В Подмосковье самые высокие сугробы в Черустях — 84 см.
