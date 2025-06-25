13 медалей завоевали подмосковные тяжелоатлеты на юниорском первенстве России

сегодня в 17:14

Команда Московской области завоевала 13 медалей на первенстве России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок от 15 до 23 лет. В копилке представителей региона 8 золотых, 3 серебряные и две бронзовые награды, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Победителями первенства стали: Варвара Кузьминова (Богородский округ), которая заняла первое место в весовой категории 81 кг. Она завоевала три золотые медали в рывке (101 кг), толчке (122 кг) и сумме двоеборья (223 кг). Подмосковная спортсменка стала победителем абсолютного зачета с результатом 263,498 очков.

Еще одним триумфатором турнира стала тяжелоатлетка Софья Врагова (Богородский г. о.) в весовой категории 87 кг. Она также завоевала три золотые медали в рывке (97 кг), толчке (116 кг) и сумме двоеборья (213 кг).

Максим Могучев (Люберцы) принес команде три медали разного достоинства. Его результат: «золото» в рывке (165 кг), «серебро» в толчке (191 кг) и «золото» в сумме двоеборья (356 кг). Спортсмен выступал в весовой категории 102 кг.

Две серебряные медали завоевал Станислав Прошин (Люберцы) также в весовой категории 102 кг: рывок (157 кг) и сумма двоеборья (339 кг).

Бронзовые медали завоевали Наталья Лапина (Богородский округ) в рывке (87 кг) и Ярослав Купновицкий (Люберцы) в рывке (120 кг). Спортсмены выступали в весовых категориях 71 кг и 73 кг соответственно.

Добавим, что по итогам командного зачета соревнований команда юниорок Московской области заняла второе место, а юниоры — третье.

Первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок (15-23 года) проходило с 16 по 23 июня в Южно-Сахалинске в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.