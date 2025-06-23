13 медалей взяла сборная Подмосковья на домашнем Кубке РФ по легкой атлетике

Итогом выступления спортсменов Московской области на Кубке России по легкой атлетике стали 13 медалей. В финальный день турнира представители региона завоевали шесть наград, среди которых одно золото, три серебра и две бронзы. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Победительницей Кубка России в беге с барьерами на 100 м среди женщин стала подмосковная спортсменка Виктория Погребняк (Люберцы).

Серебряными призерами турнира стали Николай Вербицкий (Одинцово) в беге на 800 м среди мужчин и Анастасия Мадышева (Раменское) на этой же дистанции среди женщин. Командное серебро в эстафете 4×400 м завоевал квартет подмосковных спортсменов: Дмитрий Разумов (Подольск), Владимир Лысенко (Жуковский), Кирилл Лютов (Щелково) и Максим Федяев (Звенигород).

Бронзовые награды получили Николай Орлов (Раменское) в метании копья и Анастасия Платонова (Химки) в беге на 800 м среди женщин.

Таким образом, по итогам Кубка России в копилке представителей Московской области 13 наград: одно золото, семь серебряных и пять бронзовых медалей.

В первые два для домашнего Кубка серебряным призером в беге на 1 500 м среди мужчин стал Константин Холмогоров (Жуковский). В этих же соревнованиях третье место занял Владимир Никитин (Жуковский). В беге на 400 м Максим Федяев (Звенигород) также завоевал бронзовую медаль. В дисциплине «метание молота» среди женщин бронзовым призером Кубка России стала Елизавета Царева (Жуковский). В беге с барьерами на 400 м среди женщин Кристина Вершинина (Жуковский) стала серебряным призером. Мужское «серебро» в этой же дисциплине завоевал Владимир Лысенко (Жуковский). Еще одну серебряную медаль команде Подмосковья принес Андрей Романов (Жуковский) в метании молота.

Московскую область на домашнем Кубке России по легкой представляли 54 спортсмена. В рамках Кубка России в течение трех дней сильнейшие легкоатлеты соревновались во всех дисциплинах «королевы спорта» за 40 комплектов наград.

Кубок России по легкой атлетике проходил с 20 по 22 июня на стадионе «Метеор» в Жуковском в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Всего в стартах принимали участие более 700 спортсменов из разных регионов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.