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12 тротуаров построили в Подмосковье по выбору жителей

Дорожники Московской области построили 12 тротуаров по выбору жителей. Работы провели для повышения безопасности пешеходов в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Построили 12 тротуаров-победителей голосования на портале «Добродел», их выбрали прошлым летом более 10 тысяч жителей 9 городских округов. Протяженность построенных тротуаров составила более 18 км — это треть от общего объема работ в 2024 году», — рассказал зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Самый протяженный объект из программы — тротуар, который набрал и наибольшее число голосов: более 1,6 тыс. жителей Солнечногорска проголосовали за строительство тротуара длиной 2,8 км на дороге от Пятницкого шоссе до д. Лопотово — рядом несколько СНТ, пруд, остановки общественного транспорта.

Всего было построено более 68 км, наибольший объем реализовали в Чехове, Солнечногорске и Наро-Фоминском округах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.