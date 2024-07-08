Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 19:18

116 случаев парковки около контейнерных площадок зафиксировано в Подмосковье с начала июня

В Подмосковье благодаря камерам системы «Безопасный регион» удалось выявить 116 нарушителей, которые оставляли свои автомобили в недопустимых местах, тем самым препятствуя вывозу мусора. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

«Напомню, что за нарушение правил автомобилистов ждет штраф в размере 5 тыс. рублей», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Привлечь нарушителей к ответственности может каждый — для этого достаточно открыть раздел «Народный инспектор» на портале «Добродел».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.