11,3 млн пассажиров перевез «Аэроэкспресс» до столичных аэропортов в 2024 году

Доля компании «Аэроэкспресс» на рынке перевозок в столичные аэропорты выросла на 1 п. п. и составила 16,5%. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В 2024 году пассажиропоток компании вырос на 3% по сравнению с предыдущим годом: поезда и экспресс-автобусы «Аэроэкспресс» перевезли 11,3 млн человек. Доля компании на рынке перевозок в аэропорты за прошедший год составила 16,5%, что на 1 п. п. выше показателя предыдущего года.

«Пассажиропоток и доля перевозок «Аэроэкспресс» продолжают стабильно расти третий год подряд. Доля компании по итогам 2024 года стала самой высокой за период с 2016 года, обновив прошлогодний рекорд. В 2024 году мы сосредоточились на развитии автобусных экспресс-маршрутов, в том числе запустили еще один маршрут от станции метро «Ховрино» до терминала D аэропорта Шереметьево, а также на развитии пассажирских сервисов», — отметил генеральный директор «Аэроэкспресс» Андрей Акимов.

В 2024 году компания запустила автобусный экспресс-маршрут № 1195D до терминала D аэропорта Шереметьево, а также сократила интервалы отправления на существующих маршрутах № 1195 (в терминалы В, С Шереметьево) и № 1185 (в аэропорт Домодедово). Сегодня автобусные экспрессы между станцией метро «Домодедовская» и одноименным аэропортом курсируют каждые 15 минут, между станцией метро «Ховрино» и терминалом D — каждые 15 минут, между станцией метро «Ховрино» и терминалами В, С — каждые 10 минут.

Для удобства пассажиров «Аэроэкспресс» обновил мобильное приложение. В актуальной версии полностью обновлен интерфейс и добавлен ряд новых функций, в том числе схема маршрутов и конструктор тарифов, которые позволяют пользователю подобрать наиболее оптимальный тариф по параметрам поездки. В результате пассажиры стали покупать билеты через мобильное приложение «Аэроэкспресс» на 38% чаще и за год совершили по ним более 1,1 млн поездок.

В 2025 году компания продолжит развивать существующие железнодорожные и автобусные экспресс-маршруты в столичные аэропорты, сервис и инфраструктуру для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.