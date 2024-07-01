11 новых автобусов вышли на маршруты «Мострансавто»

В Подмосковье продолжается обновление автобусов «Мострансавто». Новые ЛиАЗы вышли на маршруты в Краногорске, Краснознаменске и в Наро-Фоминске. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Новые автобусы курсируют на маршрутах № 568 «Госпиталь им. Вишневского — Москва (м. Тушинская)», № 442 «Краснознаменск — Москва (м. Парк Победы)», № 486 «Краснознаменск — Москва (м. Саларьево)», № 23 «Наро-Фоминск (ст. Нара) — Верея», № 28 «Наро-Фоминск — Восток — Архангельское», № 26 «Наро-Фоминск (ст. Нара) — Головково».

В новых автобусах количество посадочных мест в салоне увеличено с 32 до 41. Это эргономичные мягкие кресла с ремнями безопасности, высокой спинкой, удобными подлокотниками, сетчатыми карманами и откидными столиками. Для удобства пассажиров в салоне оборудованы багажные полки, где можно разместить свои вещи.

Пассажировместимость таких автобусов — 100 человек. Они оснащены системами климат-контроля, видеонаблюдения, электронными рейсоуказателями, валидаторами для бесконтактной оплаты проезда и USB-розетками для зарядки мобильных устройств. Машины оборудованы механическими аппарелями и адаптированы для маломобильных пассажиров. В салоне есть специальные места для инвалидных колясок.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.