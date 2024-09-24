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1,1 млн автомобилей зафиксировали на дорогах Подмосковья во вторник утром

Во вторник утром загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов. На дорогах региона зафиксировано 1,1 млн автомобилей, что соответствует средним значениям прошлого месяца, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах А-105, М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Дмитровском Носовихинском, Косинском, Варшавском, Рязанском, Щелковском, Рублево-Успенском, Минском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Минтранс Подмосковья призывает автомобилистов быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.