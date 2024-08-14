102 тыс раз проехались на самом коротком и длинном маршрутах Мострансавто в 2024 г

С января этого года пассажиры «Мострансавто» совершили около 102 тыс. поездок на самом коротком и наиболее протяженном маршрутах компании, проходящих в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Самый короткий маршрут предприятия — № 10 «ст. Подлипки — Комитетский лес» — обслуживает МАП № 10 г. Королев. Его протяженность в одну сторону составляет всего 2,5 км, в обратную — 3,2 км. С начала года жители и гости Московской области зафиксировали на нем более 78 тыс. поездок.

Самый протяженный маршрут предприятия — № 327к «Перхурово — м. Котельники» — обслуживает МАП № 4 г. Раменское. Его длина составляет около 200 км, а время в пути в среднем — 3 ч. 45 мин. С января пассажиры совершили на нем около 24 тыс. поездок.

Самым популярным способом регистрации проезда за это время на двух маршрутах стали социальные карты, по которым зафиксировано около 63 тыс. поездок. Больше всего платежей — 26 тыс. — реализовано банковскими картами.

Транспортными картами «Стрелка» и «Тройка» пассажиры расплачивались больше 11 тыс. раз.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.