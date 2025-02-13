100 бесплатных мест появилось вместо незаконной платной парковки в ТиНАО

сегодня в 09:10

Жители района Внуково получили дополнительные парковочные места после ликвидации незаконной коммерческой автостоянки и демонтажа ограждений на территории общего пользования. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Специалисты ведомства выявили нарушение земельного законодательства по адресу: улица Аэрофлотская, вл. 4А. Там участок общего пользования был незаконно огорожен для организации платной парковки.

«При отсутствии оформленных земельно-правовых отношений и разрешений на установку ограждающих устройств земельный участок площадью четыре тысячи квадратных метров был самовольно огорожен и использовался под платную парковку», - отметил Бобров.

Он уточнил, что металлический забор по периметру и шлагбаум ограничивали свободный проезд на участок.

На данный момент незаконные ограждения демонтированы, территория освобождена и теперь может вмещать около 100 автомобилей.

Глава инспекции напомнил, что о случаях незаконного ограничения доступа к земельным участкам общего пользования можно сообщить через чат-бот «Свободный доступ» (https://t.me/freeaccess_bot). Специалисты проверят информацию о возможных нарушениях и предоставят обратную связь.