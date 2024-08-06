10 светофорных объектов отремонтировали дорожники Подмосковья

Дорожники оперативно провели ремонт светофоров на ул. Колхозной в Лыткарино, ул. Железнодорожной в Электроуглях, проспекте Мира и проезде Десантников во Фрязине, Лихачевском проспекте в Долгопрудном, ул. Кирова в Подольске и на ул. Центральной в деревне Высоково округа Мытищи.

Также специалисты отремонтировали неисправные вызывные кнопки пешеходных светофоров на ул. Октябрьской Революции в Коломне, проспекте Жуковского в Балашихе и на ул. Заречной в деревне Марусино округа Люберцы. Из-за неработающих кнопок светофоры не переключались в режим «зеленого» света для пешеходов.

Обследование дорожной сети проводится еженедельно. В рамках обследований специалисты особое внимание уделяют содержанию дорог и тротуаров, остановочным пунктам, состоянию дорожных знаков и светофоров, линий освещения и искусственных неровностей — тех элементов, которые напрямую влияют на безопасность дорожного движения. Все работы контролируются с помощью автоматизированной системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.