10 пригородным поездам продлили маршрут до станции Бородино 1 сентября

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1 сентября, в день проведения Международного военно-исторического фестиваля «День Бородина –2024» в Подмосковье, для удобства пассажиров Московская железная дорога совместно с компанией-перевозчиком продлевает маршрут 10 пригородным поездам. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Изменения коснутся следующих поездов:

№ 6133 Икша — Бородино, прибытием в 10:18;

№ 6165 Лобня — Бородино, прибытием в 13:01;

№ 6193 Москва Бутырская — Бородино, прибытием в 15:32;

№ 6196 Бородино — Дмитров (проследует без остановок на платформах Часцовская, Жаворонки, Перхушково, Пионерская), отправлением в 10:47;

№ 6207 Москва Бутырская — Бородино (без остановок на платформах Театральная, Садовая), прибытием в 16:55;

№ 6228 Бородино — Дмитров, отправлением в 13:37;

№ 6229 Лобня — Бородино, прибытием в 19:04;

№ 6250 Бородино — Икша, отправлением в 15:44;

№ 6272 Бородино — Лобня (без остановок на платформах Садовая, Театральная, Санаторная, Полушкино), отправлением в 17:11;

№ 6290 Бородино — Дмитров (без остановок на платформах Садовая, Театральная, Санаторная), отправлением в 19:16.

Продление маршрута пригородных поездов позволит повысить транспортную мобильность населения.

Со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.