10 автобусов среднего класса добавят на маршрут № 110 в Балашихе

С 1 июля 2025 года общее количество транспортных средств на маршруте № 110 «Балашиха-2 (СНТ «Поляна») — Москва (метро «Новогиреево») составит 10 автобусов большого класса и 10 автобусов среднего класса. Общее количество рейсов после изменений составит 304, сообщает пресс-служба администрации округа.

Первый рейс будет отправляться от остановочного пункта «СНТ «Поляна» в 05:00, а последний — от метро «Новогиреево» в 23:00.

Также с 1 июля 2025 года будет прекращена работа маршрута № 1176 «г. Москва (метро «Новогиреево») — Балашиха-2 (СНТ «Поляна»)» в связи с дублированием транспортного сообщения маршрутом № 110.

Жители и гости городского округа уже могут ознакомиться с новым расписанием рейсов, чтобы запланировать свою поездку.

Эти изменения сделают передвижение пассажиров проще и увеличат количество транспортных средств, которые ездят в Балашиху по установленным тарифам и предоставляют жителям Московской области и Москвы право на льготный проезд, что сделает проезд более доступным для определенных категорий населения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.