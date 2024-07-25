1 млрд поездок совершили пассажиры на четырех линиях МЦД с момента запуска

Миллиард поездок совершили пассажиры на 4 линиях Московских центральных диаметров (МЦД). На МЦД-1 за все время совершили 360 млн поездок, на МЦД-2 — 460 млн, на МЦД-3 — 116 млн и на МЦД-4 — 64 млн, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Движение электропоездов по МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» было открыто 21 ноября 2019 года, а в августе и сентябре прошлого года были запущены МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» и МЦД-4 «Калужско-Нижегородский».

На каждом из диаметров есть самые популярные станции: на МЦД 1 — Одинцово, Славянский бульвар и Савеловская, на МЦД-2 — Царицыно, Подольск и Нахабино, на МЦД-3 — Выхино, Зеленоград-Крюково, Электрозаводская, а на МЦД-4 — Железнодорожная, Курская и Нижегородская.

МЦД сегодня — это: 136 остановочных пунктов, 5-7 минутный интервал движения поездов в часы пик, комфортабельные поезда, единая билетная система с бесплатными пересадками на метро и МЦК, современные инфраструктурные решения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.