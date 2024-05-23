Звезды спорта поучаствуют в традиционном забеге TOPSKI Family Run в Одинцове

Чемпионы мира, Европы и Олимпийских игр посетят Одинцовский округ 26 мая для участия в III этапе серии стартов для детей и взрослых «TOPSKI Family Run» на призы серебряного призера Олимпиады Александра Панжинского, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Место проведения: город Одинцово, Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной.

Почетными участниками звездного забега станут: олимпийский чемпион в беге на 800 м, чемпион мира и трехкратный чемпион Европы Юрий Борзаковский, серебряный призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион по плаванию Евгений Коротышкин, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и Европы, многократный чемпион России Юрий Постригай, олимпийский чемпион по бобслею, обладатель Кубка мира, дважды вице-чемпион мира, чемпион Европы Дмитрий Труненков, вице-чемпион Олимпийских игр по фигурному катанию, призер чемпионатов мира и Европы Александр Энберт, четырехкратная чемпионка мира по самбо, вице-чемпионка Европы, Яна Костенко, пятикратный чемпион России в индивидуальной шоссейной велогонке Артём Овечкин, вице-чемпионка Универсиады по конькобежному спорту Лада Задонская, игрок команды КХЛ «Салават Юлаев» Матвей Гуськов, чемпион мира по воркауту Григорий Скурихин и другие.

​Наряду с именитыми спортсменами в забегах могут принять участие все желающие вне зависимости от возраста и опыта подготовки. Любители бега могут выбрать подходящую дистанцию в зависимости от возрастной группы: от 600 м до 10 км.

​Регистрация для участников открыта по ссылке.

​Все участники получат на финише уникальную авторскую медаль. Особенность трофеев серии стартов «TOPSKI Family», включая зимние забеги на лыжах, в том, что каждый из них имеет уникальную форму. Все медали формируют единую композицию.

Тройки лидеров на каждой дистанции во всех возрастных группах получат призы. Для участников предусмотрены отдельные зачеты: семейный, юридический, клубный TOPSKI и новый формат — корпоративный. В семейном зачете шесть лучших пар «ребенок-родитель» получат специальные награды по сумме занятых мест. В рамках нового корпоративного зачета пройдет эстафета 5×1000 м.

​Также все гости и участники мероприятия смогут насладиться анимационной программой, лотереей для всех стартовавших спортсменов, а также кашей и горячими напитками.

​В текущем сезоне соревнования «TOPSKI Family» впервые проводятся в формате лиги и включают три этапа. Первый и второй — лыжные, третий — беговой.

​Соревнования организованы в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

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