Звезды российского спорта проведут фотосессии в Одинцовском округе 21 декабря

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха 21 декабря пройдут автограф- и фотосессии с олимпийским чемпионом Михаилом Девятьяровым и серебряным призером Олимпиады Софьей Очигавой, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.

С 16:00 до 16:30 посетители смогут встретиться с Михаилом Девятьяровым — советским и российским лыжником, олимпийским чемпионом 1988 года на дистанции 15 километров и серебряным призером Олимпийских игр 1988 года в эстафете 4х10 км.

С 16:30 до 17:00 пройдет встреча с Софьей Очигавой — заслуженным мастером спорта России, серебряным призером Олимпийских игр 2012 года, двукратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы по боксу.

Мероприятие пройдет в Административном здании на втором этаже парка культуры, спорта и отдыха. Для участия требуется предварительная запись по телефону +7 (926) 341-20-82.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.