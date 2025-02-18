Звезды хоккея проведут товарищеский матч с военными дивизии им Дзержинского

Легендарные хоккеисты проведут товарищескую встречу с бойцами отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского войск национальной гвардии РФ. Гала-матч пройдет накануне Дня защитника Отечества 20 февраля в 14:00 на арене Ледового дворца имени Юрия Ляпкина, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

В составе команды звезд отечественного хоккея сыграют: двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира Валерий Каменский, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Алексей Касатонов, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук, олимпийский чемпион, вице-президент КХЛ Виталий Прохоров, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Вячеслав Буцаев, олимпийский чемпион, серебряный призер чемпионата мира Андрей Коваленко, серебряный призер чемпионата мира Александр Гуськов, двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков, обладатель Кубка Шпенглера Игорь Мишуков, чемпион мира Игорь Варицкий и призер чемпионата России, победитель Шведских хоккейный игр Руслан Берников.

К команде Легенд присоединятся прославленный российский футболист, двукратный чемпион СССР, обладатель Кубка Португалии Александр Мостовой, солист группы «Иванушки» Кирилл Андреев, корреспондент ТВЦ, игрок ХК «Роспресса» Илья Данильцев и участник СВО, житель Подмосковья Никита Волков.

Для зрителей игру прокомментирует спортивный журналист, депутат Московской областной Думы Олег Жолобов.

Отметим, что встречи титулованных спортсменов с военнослужащими Дивизии проходят традиционно с 2022 года. По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева и руководства Росгвардии в рамках проекта «Выходи во двор» организуются товарищеские матчи по футболу и хоккею.

Матч в Балашихе состоится в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.