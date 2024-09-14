Звезды футбола сыграли матч с жителями Балашихи в День города

В День города в Балашихе прошла игра между звездами футбола и местными жителями. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Среди почетных гостей на стадионе «Орион» присутствовали депутат Госдумы Вячеслав Фомичев, глава Балашихи Сергей Юров и легенда футбола Евгений Алдонин. Праздник спорта также посетила делегация из города-побратима Балашихи — Могилева.

Матч летней серии проекта «Выходи во двор» проводится по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. На поле встретились звёзды российского футбола и жители Балашихи — капитаны команд любительской футбольной лиги.

«Сегодня Балашиха отмечает 194-летие. За эти годы город вырос из небольших фабричных посёлков в самый крупный муниципалитет Подмосковья. Каждый год благодаря поддержке нашего губернатора и реализации федеральных программ город развивается, появляются новые учреждения спорта, культуры, реконструируются существующие. Стадион „Орион“ — очень востребованный объект для микрорайона Железнодорожный. Ещё много работы предстоит сделать — в планах реконструкция основного спортивного комплекса. Но уже сегодня у ребят есть возможность заниматься на этом прекрасном поле. Дорогие спортсмены и тренеры, хочется отдельно поздравить вас. Всё, что мы делаем на „Орионе“, мы делаем для вас, чтобы вы занимали лидирующие позиции не только в Московской области и нашей стране, но и в мире. Вам удачи и новых побед!» — сказал Сергей Юров.

Игры со звёздами проходили на 4-х мини-площадках. Комментировали матч спортивный журналист и телеведущий «Первого канала» Виктор Гусев и депутат Мособлдумы, спортивный журналист Олег Жолобов.

В этот день каждый желающий под руководством профессиональных тренеров проекта «Выходи во двор» мог попробовать свои силы на интерактивных футбольных площадках: точный футбол, качели «футбольный мяч», панна футбол, «скользкий футбол».

Реконструкцию спортивного комплекса «Орион» в микрорайоне Железнодорожный проводят по губернаторской программе «Спорт Подмосковья» с 2023 года. До конца 2024 года будет завершен ремонт в основном здании физкультурно-оздоровительного комплекса.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.