Звезды футбола провели товарищеский матч с военными дивизии им Дзержинского

Легендарные футболисты провели матч с бойцами отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского войск национальной гвардии РФ. Встречи на футбольном поле с военнослужащими этого подразделения стали спортивной традицией в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Матч героев Подмосковья с легендами футбола состоялся уже в третий раз. Традиционно игры проходят на территории дивизии, расположенной в Балашихе. Также сборная бойцов уже дважды встречалась с командой «Легенды хоккея». Товарищеские матчи проходят в рамках проекта «Выходи во двор», который на протяжении четырех сезонов реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Как правило, мы завершаем сезон, играя с военнослужащими из дивизии Дзержинского. Встречи всегда проходят интересно и эмоционально. Ребята молодые, тренированные, более резвые, более сильные. Но у нас больше мастерства, опыта. Здесь чисто дружеский матч. Это больше для болельщиков, для детей, семей, для тех военнослужащих, которые смотрят на трибунах», — рассказал тренер команды «Легенды футбола» Валерий Гладилин.

Более 1000 «дзержинцев», участвовавших в специальной военной операции, получили государственные награды, двоим присвоено звание Героя России, одному из них посмертно.

Войска национальной гвардии РФ в ходе СВО выполняют задачи по налаживанию мирной жизни на освобожденных территориях, охраняют важные государственные объекты, принимают непосредственное участие в боевых действиях (разведка, обнаружение и ликвидация диверсионно-разведывательных и террористических групп противника, обнаружение схронов вооружений, разминирование).

«Это мероприятие стало хорошей традицией и, конечно, мы будем ее продолжать. И сегодня мы принимаем у себя в гостях легендарных футболистов, которых знает вся страна», — сказал командир дивизии имени Дзержинского генерал-майор Дмитрий Кузнецов.

В составе команды звезд российского футбола на поле вышли: Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов и Александр Филимонов на позиции голкипера. Главным тренером команды легенд выступил Валерий Гладилин.

«Мы здесь уже в третий раз и всегда с теплотой вспоминаем наши прошлые футбольные баталии. Конечно, сегодня мы получим огромное удовольствие. Главное — не победа, а чтобы был хороший, честный, мужской бой. И, конечно же, общение», — отметил капитан команды легенд Дмитрий Аленичев.

Для зрителей игру прокомментировал спортивный журналист, депутат Московской областной Думы Олег Жолобов. Завершилась встреча со счетом 9:9.

Матч состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.