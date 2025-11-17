Звезды баскетбола из Химок провели тренировку для юных спортсменов

17 ноября игроки баскетбольного клуба «Химки», призеры Суперлиги Владислав Шарапов и Сергей Михалев провели мастер-класс для участников школьной лиги. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Под руководством опытных наставников юные спортсмены отрабатывали технические элементы, изучали тактические комбинации и выполняли специальные упражнения. После интенсивной тренировки ребята пообщались с профессионалами, задали интересующие вопросы, узнать секреты спортивного мастерства и, конечно, получили автографы и подарки.

Торжественное открытие сезона Единой школьной лиги Подмосковья состоялось в Химках 30 сентября. На протяжении года ученики из 12 школ округа будут соревноваться в четырех видах спорта: волейболе, футзале, баскетболе 3×3 и шахматах. Лучшие команды по итогам городского этапа представят Химки на региональных соревнованиях этой весной.

Масштабный проект Единой школьной лиги Московской области в 2024 году инициировал губернатор Андрей Воробьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.