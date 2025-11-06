Звездный косметолог Мухина раскрыла секрет молодости Алины Кабаевой

Внешний вид прославленной олимпийской чемпионки Алины Кабаевой — результат не пластической хирургии, а грамотного ухода. Об этом сообщила известный специалист в области косметологии и пластической хирургии Марият Мухина, пишет Общественная Служба Новостей .

По мнению специалиста, Кабаева выглядит прекрасно благодаря использованию передовых достижений современной косметологии.

«Мы видим качество кожи и ее подтянутый вид. Однако могу сказать, что хирургии здесь нет. Просто у Алины мышечный тип старения, и она очень тщательно работает над качеством кожи. Видно, что в ее дерматологическом уходе присутствуют специальные средства, разработанные российскими учеными с учетом омоложения и глубокого очищения», — прокомментировала Мухина.

Врач также отметила, что важную роль в поддержании красоты Кабаевой играет использование декоративной косметики. Вместе с тем, специалист оговорилась, что только спорт, правильное питание и декоративная косметика не дали бы столь выраженного эффекта.

Подводя итог, эксперт отметила, что Кабаева давно поняла опасность чрезмерного использования филлеров, которые могут привести к деформации овала лица, и отказалась от подобных инъекций.

