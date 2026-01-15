Звенигородские спортсмены выиграли медали на первенстве России по фехтованию в Орле

Спортсмены училища олимпийского резерва №2 из Звенигорода завоевали золото, серебро и бронзу на юниорском Первенстве России по фехтованию, которое проходит в Орле с 7 по 17 января, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.

В личных соревнованиях по шпаге среди девушек золотую медаль завоевала Лилана Черчесова. В финале она одержала победу над Анастасией Забелиной из Подмосковья со счетом 15:11.

В личном первенстве среди юниоров Таймураз Таутиев стал серебряным призером, уступив в финале Аркадию Мариненко из Новосибирска — 11:15. Бронзовую медаль завоевал Богдан Новак. В полуфинале Таутиев и Новак встретились между собой, и в финал прошел Таутиев.

В соревнованиях среди юниоров участвуют 164 спортсмена, среди девушек — 179 участниц.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.