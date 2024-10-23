Зоны для игр в волейбол и пинг-понг сделали в спорткомплексе «Заречье» Подольска

В физкультурно-спортивном комплексе «Заречье» Подольска завершили благоустройство зон для игр в волейбол и пинг-понг. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Заместитель главы муниципалитета Вадим Буров совместно с депутатом Мособлдумы Павлом Максимовичем провели мониторинг новых спортивных площадок на территории физкультурно-спортивного комплекса «Заречье».

В рамках программы инициативного бюджетирования здесь установили новую площадку для волейбола и бадминтона, а также создали пространство для пинг-понга с четырьмя антивандальными столами.

Своими пожеланиями по поводу дальнейшего развития физкультурно-спортивного комплекса поделились представители «Активного долголетия». Подольчане часто занимаются тут скандинавской ходьбой, они попросили сделать площадку для городошного спорта. Обращения взяты на рассмотрение.

Стадион открыт для всех жителей. Активно провести время на свежем воздухе можно по адресу: мкр. Климовск, Спортивный проезд, дом № 4.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.