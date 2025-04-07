Золото с соревнований по плаванию привезла юная ногинская спортсменка

В Рузе 6 апреля прошли соревнования по плаванию среди спортсменов младшей возрастной группы «RUZA- CUP KIDS» II этап. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В соревнованиях приняли участие 700 человек из различных областей и городов. Богородский округ на состязаниях представила воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва Милана Мацкив. Юная спортсменка завоевала три золотых медали на дистанциях 50 и 100 м брасс, 50 м вольный стиль.

На дистанции 100 м брасс она выполнила 2 взрослый разряд. Столь блестяще подготовила Милану тренер Ирина Александровна Шустова.

Девочка занимается плаванием третий год и уже успела заявить о себе на различных соревнованиях. Невзирая на столь юный возраст (Милане всего 10 лет), она — настоящий пример стойкости, выносливости, упорства и усидчивости. Что приносит свои плоды.

Так, в 2023 году, на Первенстве Раменского городского округа по плаванию Милана показала высокие результаты, завоевав две золотых медали на дистанции 100 метров брасс и 50 метров на спине. Минувший год для спортсменки выдался также удачным. Мацкив завоевала золото в соревнованиях по плаванию «КУБОК СК ОЛИМП I ЭТАП» в г. Хотьково, в Московских областных соревнованиях по плаванию «Область II этап» в г. Черноголовка и в г. Мытищи, а также в областных спортивных соревнованиях по плаванию, посвященных Дню России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.