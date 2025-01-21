Зимний фестиваль школьного спорта пройдет в «Лужниках»

Для москвичей и гостей столицы проведут зимний фестиваль школьного спорта. Он состоится в олимпийском комплексе «Лужники» 25 января, сообщается на сайте мэра Москвы.

Фестиваль пройдет в рамках проекта «Зима в Москве». Ожидается, что мероприятие соберет тысячи москвичей, включая школьников, их родителей, педагогов и т. д.

Для гостей организуют лыжные гонки на дистанциях один и два километра. Для сотрудников образовательных организаций будет подготовлена отдельная номинация.

Олимпийский чемпион Никита Крюков и серебряный призер Олимпийских игр Александр Панжинский проведут мастер-классы, на которых раскроют секреты лыжного мастерства. О фигурном катании расскажет Аделина Сотникова, а Олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук покажет, как обращаться с клюшкой и шайбой.

Также гостей ждет шоу-программа, спортивный квест, игры в снежки и т. д.

В столице создают возможности для самореализации школьников. Так, открыто более 28 тыс. секций дополнительного образования по 67 видам спорта. Также город активно развивает спортивную инфраструктуру.

Узнать больше о дополнительном образовании в столице можно в Telegram-каналах «Московское образование» и «Московский центр воспитательных практик».

Проект «Зима в Москве» — событие, которое включает в себя разные мероприятия в период до 28 февраля. Москвичи и гости столицы могут поучаствовать в различных зимних мероприятиях на площадках, открытых по всему городу.