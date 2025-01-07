Журова: Венгрия подаст другим пример, сыграв с Россией в Будапеште

Депутат Государственной Думы Светлана Журова поддержала проведение товарищеского матча Венгрии и России по футболу в Будапеште, пишет «РБ Спорт» .

Журова отметила последовательность в отношении премьер-министра Виктора Орбана к Москве.

«Венгрия может подать всем пример, сыграв со сборной России в Будапеште. Главное, чтобы с визами для российских футболистов не было проблем. Мы поддерживаем», — заявила Журова.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о переговорах с венгерской федерацией футбола по поводу проведения матча в 2025 или 2026 годах.