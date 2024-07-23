Жуковский спортсмен завоевал медаль первенства России U23 по легкой атлетике

Воспитанник центра спорта «Спортивная школа «Метеор» из Жуковского Макар Филиппов занял третье место в беге на 400 метров с барьерами с результатом 58,23, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Макар является воспитанником тренеров: мастера спорта международного класса Татьяны Геннадьевны Чебыкиной и заслуженного мастера спорта Николая Ивановича Матюхина.

Ранее Макар Филиппов занял второе место на дистанции 400 метров с барьерами с личным рекордом 57,01 на гран-при Московской области по легкой атлетике.

Соревнования по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет проходили с 19 по 21 июля 2024 года в Брянске на стадионе «Десна». За три соревновательных дня было разыграно 42 комплекта наград национального первенства и 18 комплектов медалей всероссийских соревнований.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.